Sorteio foi realizado nesta quarta-feira (9) no Rio de Janeiro. Staff Images / CBF

O Inter conheceu na tarde desta quarta-feira (9) o seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil 2025. Após sorteio realizado na sede de Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o Colorado soube que enfrentará o Maracanã (CE).

Nesta fase, ocorrem os confrontos de ida e volta. O Inter jogará a primeira partida em casa. A volta será no Ceará. As datas-bases dos jogos são 30 de abril e 21 de maio.

Esta será a estreia do Inter na edição deste ano. O clube começa direto na terceira fase por ter se classificado à Libertadores via Brasileirão do ano passado.

Por participar da terceira fase, as equipes recebem R$ 2.315.250. Caso passem às oitavas de final, a premiação é de R$ 3.638.250.

Conheça o Maracanã

Time foi fundado em 2005 e disputa a Série D. @maracanaec2005 / Instagram / Reprodução

Fundado há 20 anos, o clube fica situado na cidade de Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza e com população de 234.509 habitantes.

Atualmente, o alviceleste disputa a primeira divisão do Campeonato Cearense e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Mandante dos seus jogos no Estádio Prefeito Almir Dutra, com capacidade para até 18 mil torcedores, a melhor participação no campeonato estadual foi o terceiro lugar, em 2025.

Tal campanha oportunizou o “Maracanã das Indústrias”, como também é chamado, de participar pela primeira vez da competição mais democrática do futebol brasileiro.

Cores da equipe

Azul-celeste e branco, ao estilo Seleção Argentina.

Principal rival

Iguatu.

Mascote

Periquitão-maracanã.

