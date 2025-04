Carbonero participa de último treino do Inter antes do jogo com o Atlético Nacional pela Libertadores

Tendência é de repetição da equipe, com o colombiano novamente entre os titulares. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Carbonero se credenciou para reaparecer entre os titulares na estreia do Inter como mandante na Libertadores. Depois de ficar de fora do último treino, o colombiano participou da atividade desta quarta (9), que definiu a escalação para o confronto com o Atlético Nacional.

O trabalho foi realizado com portões fechados no CT Parque Gigante, mas o clube divulgou imagens que confirmam a presença do atleta no gramado. Assim, o técnico Roger Machado poderá repetir a mesma escalação que venceu o Cruzeiro no fim de semana.

Contra os mineiros, o treinador fez duas trocas em relação à equipe que vinha atuando, com Carbonero e Enner Valencia ingressando nas vagas de Vitinho e Borré, respectivamente — além do zagueiro Rogel, que substituiu o lesionado Juninho.

Assim, o time voltaria a atuar com: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Valencia.

Válido pela segunda rodada da fase de grupos do torneio continental, o duelo com os colombianos está agendado para iniciar às 19h desta quinta (10), no Beira-Rio. O outro confronto do Grupo F, entre Nacional e Bahia, será disputado no mesmo horário, nesta quarta-feira, em Montevidéu.