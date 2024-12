Beneficiado Notícia

Com o título do Botafogo, Inter garante vaga direta na Libertadores de 2025

Aos conquistar o título continental, clube carioca criou o G-8 no Brasileirão, com seis vagas diretas para a fase de grupos. Além do Colorado, Fortaleza e São Paulo também conquistaram a classificação antecipada

30/11/2024 - 19h55min Atualizada em 30/11/2024 - 20h24min