O Bahia venceu por 2 a 1 o Cuiabá de virada, na noite deste sábado (30), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado, o time baiano saiu atrás do placar, mas garantiu a vitória com gols de Ademir e Luciano Rodríguez. Eliel abriu o placar para o time da casa.