Yuri Alberto decide em virada sobre o Criciúma, vira artilheiro e coloca Corinthians no G-8

Yuri Alberto se tornou o artilheiro do Brasileirão na noite deste sábado (30), ao marcar dois gols que ajudaram o Corinthians a vencer o Criciúma por 4 a 2 no Heriberto Hülse, em jogo da 36ª rodada do Brasileirão. O time alvinegro terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, mas mostrou poder de reação para empatar com bolas colocadas na rede por Rodrigo Garro e Matheus Bidu. Coube a Yuri, agora autor de 13 gols, contra 12 do palmeirense Estêvão, virar e dar números finais à partida.