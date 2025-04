Vídeo mostra jogadora atirando copo com casca de banana em jogo do Inter no Brasileirão Feminino

Imagens foram entregues à Polícia Civil na segunda-feira. Reprodução / Polícia Civil

A reportagem de Zero Hora teve acesso, nesta quarta-feira (9), ao vídeo do momento em que uma jogadora do Inter, na arquibancada, atira um copo em direção ao banco de reservas do Sport, em partida válida pelo Brasileirão Feminino, no dia 31 de março. Uma casca de banana estava dentro do objetivo plástico e, a partir disso, houve uma denúncia de racismo por parte do clube de Recife.

A informação do copo surgiu a partir do vídeo encaminhado pelo clube à DP, no qual é possível ver a jovem atirando um objeto plástico. A defesa da jogadora alega que ela não percebeu que, dentro, havia uma casca de banana. Horas depois a jogadora teve seu contrato rescindido.

Na última terça-feira (8), a delegada Tatiana Bastos, responsável pelo caso na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI), conversou com a reportagem de Zero Hora. A profissional detalhou as imagens e afirmou que a autora do arremesso "possivelmente, não será indiciada por racismo". A jovem de 18 anos era atleta da base do clube e teve seu contrato rompido no mesmo dia, 31 de março.

Tatiana ressalta que ainda podem surgir novos elementos, o que poderia remontar a outras questões, inclusive as raciais. A conclusão do inquérito tem prazo de 30 dias, mas a tendência é a de ser remetido ao Poder Judiciário "bem antes", segundo Tatitana.