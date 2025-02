Colunistas opinam: quem deve substituir Alan Patrick no jogo do Inter contra o Monsoon?

Alan Patrick fica de fora do time por 10 dias. Ricardo Duarte / Inter

O técnico Roger Machado não contará com a presença de Alan Patrick para o jogo contra o Monsoon, no sábado (15), pela última rodada da primeira fase do Gauchão. O meia teve um entorse no tornozelo direito.

Sem o camisa 10, quem deve ser o substituto escolhido pelo treinador do Inter? Colunistas de Zero Hora deram suas opiniões.

Quem deve substituir Alan Patrick contra o Monsoon?

Diogo Olivier

“Contra o Monsoon, um time limitado e que agride pouco, Carbonero pode ser mais observado na função, como meia-atacante por dentro. Mas eu gostaria de ver Yago Noal. É uma promessa da base, dentro daquela ideia do DNA histórico do Inter. E também em termos de mercado, no futuro. É só lembrar de Gabriel Carvalho. Agora, o ideal mesmo seria ter Tabata de volta e colocá-lo por dentro, preparando seu retorno ao time."

Leonardo Oliveira

"Se Bruno Tabata estiver liberado, ele entra naturalmente. Se nâo estiver, aproveitaria para dar casca em Yago Noal."

Mauricio Saraiva

"Na mesma medida, Borré atrás de Valencia ou Carbonero por dentro atrás de Borré. Como o jogo é contra um time frágil, também caberia o menino Noal, que tem a característica mais próxima de armador."