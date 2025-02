Princípio de incêndio atinge tribunas do Estádio Beira-Rio; não há feridos

Bombeiros chegaram para controlar o princípio de incêndio no Beira-Rio. Eduardo Paganella / Agência RBS

Um princípio de incêndio foi registrado nas tribunas do Estádio Beira-Rio na manhã desta sexta-feira (14). De acordo com a diretoria do Inter, o caso já foi controlado, sem maiores danos ou vítimas.

O clube ainda vai investigar a causa do incêndio. De acordo com os bombeiros, o local atingido foi o segundo andar, nas tribunas da diretoria, onde ocorrem confraternizações.

Teria sido realizado um churrasco no local na última noite. Os bombeiros acreditam que algum resto de carvão pode ter gerado o calor que atingiu o revestimento da tribuna e deu início às chamas.

Confira a nota do Inter na íntegra:

O Sport Club Internacional informa que um foco de incêndio foi registrado em um espaço localizado na Tribuna Sul do Estádio Beira-Rio nesta sexta-feira.

O motivo do sinistro, segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, gerou mais fumaça do que fogo.

As causas serão investigadas pelo Clube e Corpo de Bombeiros. Não houve feridos, e os danos ao patrimônio foram minimos não afetando as atividades do estádio.