Torcida do Inter terá direito a cerca de mil ingressos para jogo contra o São José

A torcida do Inter terá direito a cerca de mil ingressos para o jogo contra o São José, nesta terça-feira (28). O número diz respeito à capacidade da arquibancada para o setor visitante no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, que sediará o confronto válido pela terceira rodada do Gauchão.

Mandante do confronto, o clube da zona norte de Porto Alegre é responsável pela organização do evento e terá direito a usar o pavilhão social, que pode receber quase 4 mil pessoas. Por consequência, colorados não poderão acessar este espaço, ficando reservados ao lado oposto.

O local foi indicado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) depois que o Estádio Passo D'Areia sofreu avarias na rodada de abertura do campeonato. Na ocasião, torcedores do Pelotas derrubaram a tela que divide as duas torcidas, fazendo com que a Brigada Militar suspendesse o alvará de segurança em vistoria no dia seguinte.

A venda dos ingressos está sendo realizada pelo site da ElevenTickets, pelo valor de R$ 150, mais taxa de R$ 15. Estudantes e idosos têm direito a meia-entrada. Além disso, a diretoria do Zeca anunciou uma promoção para a torcida local, em que os 100 primeiros torcedores que chegarem ao estádio vestindo a camisa do clube terão entrada gratuita.

O duelo será disputado a partir das 21h30min desta terça. Com quatro pontos, o Inter é líder do Grupo B. Já o São José ocupa a segunda colocação do Grupo A, com dois pontos, atrás do Grêmio.

