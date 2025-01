Roger fala sobre reforços do Inter e admite prioridade: "Estamos buscando opções ofensivas"

Técnico citou o recém-contratado Vitinho como exemplo de reforços que o clube busca. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter segue ativo no mercado em busca de reforços para a temporada. Após a derrota do Colorado para o México em amistoso nesta quinta-feira (16), Roger Machado destacou as contratações visadas pelo clube, mas evitou falar em nomes de jogadores.

Segundo o treinador, a prioridade é reforçar o setor ofensivo da equipe. Para exemplificar o modelo que o Colorado busca, Roger citou o recém-contratado Vitinho como exemplo.

— A gente está colocando reposições para esta posição, que tem uma grande importância neste nosso modelo de jogo. Eu valorizo muito esse jogador de lado, como o Vitinho, que estreou bem. O que a gente começou a trabalhar a partir de agora é o que eu chamo de amplitude funcional, com vantagem sobre o marcador com drible.

O técnico completou:

— O modelo das contratações que estamos buscando é esse, com as características e o modelo de negócio que esteja dentro e alinhado com o que o clube vive no momento. Estamos buscando opções ofensivas.

O colombiano Johan Carbonero, do Racing, que tem negociações avançadas com o Inter, se encaixa nas características citadas por Roger. Informações dão conta de que o atleta, inclusive, já está em Porto Alegre para assinar com o clube por empréstimo.

E Kaique Rocha?

De acordo com o colunista Vaguinha, o zagueiro Kaique Rocha também já está acertado com o Colorado e deve ser anunciado em breve. Sobre o defensor, no entanto, o treinador evitou falar em qualquer tipo de negociação, mas rasgou elogios ao atleta:

— Eu vi o Kaique começar jogando no Inter. Vi um zagueiro promissor, que foi vendido, teve experiência fora e voltou. Teve momentos bons e também de instabilidade, natural da juventude. É um zagueiro de imposição, de bola aérea, muito rápido e com bom passe. Para quem gosta de jogar assim e tá procurando essas questões que acabei de citar, ele é um bom perfil. É isso que eu posso dizer.