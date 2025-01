Homens alcoolizados são detidos no Beira-Rio por suspeita de injúria racial e importunação sexual

Boletins de ocorrência foram registrados durante o amistoso entre Inter e México no Beira-Rio.

Dois homens foram detidos na noite desta quinta-feira (16) no amistoso entre Inter e México, no Beira-Rio . Um dos boletins de ocorrência trata de um suposto caso de injúria racial contra Enner Valencia. O outro diz respeito a uma queixa de importunação sexual .

De acordo com o delegado Vinicius Nahan, da 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, nas duas situações, os suspeitos apresentavam visíveis sinais de embriaguez e admitiram terem consumido bebidas alcoólicas.

Um torcedor de 39 anos teria chamado o atacante colorado de "negro sujo" , conforme apontaram pessoas próximas, que acionaram a segurança privada do estádio. O homem é morador de Porto Alegre.

— Não foi feito o flagrante porque apenas um torcedor que supostamente ouviu a injúria racial veio junto (até o posto da 2ª DP no Beira-Rio). Os seguranças disseram não ter ouvido. Por enquanto, não temos as imagens do momento — explica o delegado.