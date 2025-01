"O mais importante era avaliar o time", diz Roger após derrota do Inter para o México

Treinador identificou que seu time produziu "oportunidades importantes" na partida. José Alberto Andrade / Agência RBS

A derrota do Inter para o México nesta quinta-feira (16) não abalou Roger Machado. O técnico colorado lamentou o revés por 2 a 0 no amistoso, mas ponderou que haviam questões mais importantes do que o resultado neste jogo.

— Claro que o resultado tem um peso significante, em qualquer jogo, mas para esse momento, que a gente está com 10 dias de trabalho e escolhemos fazer um amistoso muito forte, era muito mais importante avaliar o time. Uma avaliação coletiva e individual nesta etapa da temporada — argumentou o treinador, que ainda falou sobre a atuação de seu time em campo:

— São muitas observações ao redor do campo, outras que eu vou ver vendo o vídeo. Mas penso que foi um grande amistoso, embora a gente não tenha conseguido igualar no placar, vejo que a gente produziu oportunidades importantes.

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (22), quando estreia no Gauchão. O primeiro jogo no Estadual será contra o Guarany de Bagé, fora de casa. Roger ainda destacou que, possivelmente, a maioria das equipes do Campeonato Gaúcho terão um preparo físico melhor do que os atletas colorados, já que tiveram um tempo maior de pré-temporada:

— A gente não vai ter o mesmo nível de condicionamento físico dos demais times do Campeonato Gaúcho, que começam a treinar no início de dezembro. A parte física não vai estar 100% na nossa estreia.