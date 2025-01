Inter perde para o México em amistoso de lançamento do novo uniforme

A noite de estreia do Inter na temporada de 2025 não acabou como o torcedor desejava. Em amistoso contra a seleção do México, nesta quinta-feira (16), o Colorado acabou derrotado por 2 a 0 no teste anterior à estreia no Gauchão, contra o Guarany de Bagé na próxima quarta-feira, fora de casa. Lira e Ruvalcaba, ambos no primeiro tempo da partida, marcaram os gols dos visitantes no estádio Beira-Rio. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

O primeiro time de Roger Machado em 2025 não foi tão diferente daquele que acabou 2024 classificando a equipe para a Libertadores. Com os desfalques de Rochet, Bernabei, Fernando e Bruno Tabata, o treinador optou por Anthoni no gol, Aguirre improvisado na esquerda, Rômulo no meio e Valencia no ataque ao lado do colombiano Borré.

As novidades não foram apenas nos jogadores, mas também no uniforme. O Colorado lançou a nova camisa para o ano, inspirada na de 1975, quando o Inter conquistou pela primeira vez o Brasileirão.

Nos 10 primeiros minutos, a ideia de jogo era parecida com a de 2024, com o Inter com posse de bola, mas também sabendo sair em transições rápidas para o campo de ataque. Wesley, ainda que não tenha finalizado em gol, era o principal desafogo do time.

O camisa 21 teve a primeira grande chance. Aos 15, Alan Patrick bateu escanteio, Vitão desviou na primeira trave e a bola sobrou para Wesley. O atacante, no entanto, dominou com a mão e perdeu a oportunidade de finalizar com o gol vazio.

A resposta do México veio aos 20. Ruvalcaba levou a melhor em cima de Bruno Gomes, avançou com liberdade e ficou cara a cara com Anthoni. O atacante mexicano bateu de dentro da área, mas parou no goleiro colorado.

Antes do primeiro gol, o Inter teve a primeira baixa da temporada. Bruno Gomes sentiu uma indisposição e deu vaga para o lateral Pablo. Assim, Aguirre voltou a sua posição de origem e o jovem assumiu a esquerda.

Anthoni voltou a salvar o Colorado aos 27. Clayton Sampaio errou o tempo de bola, Martínez superou Vitão e bateu para mais uma defesa do goleiro do Inter. Na terceira chance do México, não deu para o camisa 24. Os visitantes envolveram a defesa colorada pelo lado esquerdo. Ruvalcaba apareceu bem na linha de fundo, cruzou rasteiro nos pés de Lira. O meia dominou e chutou alto para abrir o placar no Beira-Rio.

O time de Roger Machado pareceu sentir o gol sofrido. Logo no lance seguinte, Ruvalcaba entrou mais uma vez cara a cara com o goleiro do Inter. No entanto, o atacante parou mais uma vez em Anthoni.

A resposta colorada veio com Enner Valencia. Borré lançou o equatoriano nas costas da defesa mexicana, mas o chute do centroavante passou raspando a trave. A chance acendeu o ímpeto da equipe de Roger Machado. Wesley cruzou rasteiro na área e Juárez tocou contra a própria meta, com o goleiro Rangel salvando em cima da linha e impedindo o empate.

Mas quem marcou de novo foram os mexicanos. Mais um contra-ataque nas costas da defesa colorada saiu aos 45 minutos. Ruvalcaba foi lançado pelo lado esquerdo, avançou para dentro da área e tocou na saída de Anthoni, ampliando o marcador.

Segundo tempo

Apesar do resultado negativo no primeiro tempo, Roger Machado optou por manter os 11 titulares para a etapa final. Do lado mexicano, Javier Aguirre voltou sem trocas também.

Antes da primeira chegada clara dos últimos 45 minutos, o treinador do Inter resolveu fazer um pacotão de trocas. Victor Gabriel, Wanderson, Vitinho e Bruno Henrique entraram nas vagas de Vitão, Thiago Maia, Wesley e Valencia.

Meraz deu o primeiro susto no goleiro Anthoni aos 18. A bola cruzou a entrada da área colorada e o meia mexicano bateu de chapa. A bola subiu demais e foi por cima do gol. Pouco tempo depois de entrar em campo, Wanderson arriscou da entrada da área. O chute do camisa 11, no entanto, parou nas mãos de Rangel.

Aos 27, mais uma chance para o Inter. Alan Patrick driblou dois jogadores dentro da área e encostou para Wanderson. O atacante bateu sem força para defesa tranquila do goleiro.

As alterações não conseguiram fazer com que o Colorado chegasse ao primeiro gol da temporada. No entanto, mesmo com a derrota, os mais de 43 mil torcedores presentes no Beira-Rio pouco ligaram para a derrota e fizeram a festa como se estivessem em um jogo decisivo de campeonato.

Amistoso — 16/01/2025

Inter (0)

Anthoni; Bruno Gomes (Pablo, 26’/1ºT), Clayton Sampaio, Vitão (Victor Gabriel, 15’/2ºT) e Aguirre; Rômulo (Luiz Otávio, 28’/2ºT), Thiago Maia (Bruno Henrique, 15’/2ºT), Alan Patrick (Yago Noal, 28’/2ºT) e Wesley (Vitinho, 15’/2ºT); Valencia (Wanderson, 15’/2ºT) e Borré (Gustavo, 28’/2ºT).

Técnico: Roger Machado

México (2)

Rangel; Castillo (Meraz, 10’/2º), Águila e Juarez (Guzmán, 10’/2ºT); Ramírez, Montiel (Márquez, 10’/2ºT), Erik Lira e Gallardo; Álvarez (Muñoz, 26’/2ºT), Ruvalcaba (Fulgencio, 10’/2ºT) e Martínez (Mora, 40’/2ºT).

Técnico: Javier Aguirre

GOLS: Lira (M), aos 34min, e Ruvalcaba (M), aos 45min do 1ºT;

CARTÕES AMARELOS: Águila (M) e Clayton Sampaio (I)

ARBITRAGEM: Rafael Klein (Fifa/RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Maíra Mastella Moreira (Fifa/RS). VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)

PÚBLICO: 43.011 pessoas

RENDA: R$ 1.510.895

LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Próximo jogo

Quarta-feira, 22/1 – 19h

Guarany de Bagé x Inter

Estádio Estrela D’Alva – Gauchão (1ª rodada)