Entre os aplausos e a esperança, Inter lamenta derrota para o Botafogo, mas crê em um 2025 vitorioso

Inter perdeu por 1 a 0 no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os aplausos no final da partida, mesmo com derrota para o atual campeão da América e iminente campeão brasileiro, Botafogo, demonstram que os colorados deixam 2024 com mais esperança do que viveram na maior parte do ano. O 1 a 0 na penúltima rodada, a de despedida do Beira-Rio na temporada, foi parecido com todos os outros jogos. Um Inter superior, dominante. A diferença é que encontrou um adversário em grande fase, que acertou um chute improvável no início da partida e venceu.

Roger Machado lamentou a derrota. Ainda que tenha elogiado os atletas pela entrega e até pelo desempenho:

— Tem algumas questões que conseguimos controlar, como posse de bola, o meio-campo. Falei para os atletas que, quando analisarmos os números, estejamos dentro dos parâmetros que em 80% dos jogos nos dariam vitória. Mas o futebol tem 20% que não controlamos e que define os resultados. Vamos colher os frutos no ano que vem. Dói perder, ainda mais na frente do torcedor, que veio em grande número e vai chegar tarde em casa.

O técnico explicou a opção por usar Valencia e Borré juntos na ausência de Alan Patrick:

— A ideia era que Tabata e Wesley flutuassem e Borré fosse um meia de passagem, com Valencia atacasse as costas da defesa. Penso que a engrenagem funcionou. Desejava ver os dois juntos, porque se completam. Gabriel ficou como alternativa.

Agora, resta apenas uma partida. No domingo, às 16h, o Inter encerra o ano enfrentando o Fortaleza, no Ceará. Com um empate, termina o Brasileirão em quarto lugar. Se perder, cai para quinto. O técnico afirmou que encerrar no G-4 é importante. Mas mostrou mais otimismo ao falar do ano que vem:

— O que fica para 2025 é o resgate da autoestima do torcedor. Acho que merecia um documentário pelo que se passou no Estado e como o clube se reergueu. Me recordo que no primeiro jogo o torcedor veio acanhado, mas aos poucos foi voltando gradativamente ao estádio. O que pretendemos construir é para dar orgulho e com títulos. Se ele se sentiu representado em campo, nossa intenção sempre foi essa. Vamos devolver em resultados e conquistas.