Horóscopo semanal: previsão dos signos de 13 a 19 de janeiro de 2025

O Sol em Capricórnio fará conjunção com Plutão e oposição a Marte retrógrado. Isso indica uma semana sujeita a reviravoltas. Será possível que os ânimos fiquem exaltados, o que levará a ações intensas, precipitadas e radicais. Portanto, para haver clareza sobre as atitudes, será necessário acalmar os ânimos.

Mercúrio em Capricórnio fará bons aspectos com Vênus e Saturno, indicando um bom momento para organizar as relações, falar sobre o que é necessário e encontrar mais equilíbrio no amor.

Vênus em Peixes fará conjunção com Saturno, quadratura com Júpiter e bom aspecto com Mercúrio. Esses movimentos sugerem a necessidade de mais senso de realidade nas relações e o alinhamento de expectativas. Contudo, será possível que haja cobranças, críticas e carências.

Marte seguirá em Câncer retrógrado e em aspecto tenso com Plutão e com o Sol, o que pedirá muita cautela nas ações. Afinal, a tendência será de atitudes impulsivas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Nesta semana, o setor profissional estará bastante movimentado. Haverá a possibilidade de mudanças na carreira, o que te fará avançar. Ademais, será possível que surja alguma proposta de viagem a trabalho e que tenha mais facilidade para comunicar suas ideias e transitar por diferentes setores.

Uma nova fase também se iniciará nestes dias. Será o momento de descentralizar a atenção e perceber a importância do papel do outro no funcionamento coletivo. Ainda neste período, será possível que o desejo de estar com os amigos esteja bem presente. Apesar disso, a tendência será de tensões. Você poderá se deparar com sentimentos desconfortáveis, o que te levará a agir de maneira intensa e radical.

Touro

Você dedicará mais atenção ao setor profissional. Poderá receber o reconhecimento dos seus superiores ou de pessoas que admira. Contudo, também será um período intenso, sujeito a diversos tipos de reviravoltas. Além disso, os ânimos exaltados poderão te levar a agir de maneira intensa e radical.

Para conseguir ter mais clareza e discernimento, será necessário acolher os desconfortos e cuidar melhor das emoções. Por outro lado, o momento será propício para realizar uma viagem e se dedicar aos estudos, sejam eles profissionais ou voltados para o autoconhecimento.

Gêmeos

O desejo de sair da rotina e viver novas aventuras estará bem presente. Apesar de ser um momento favorável para isso, poderá agir por impulso e de maneira exagerada, além de se deparar com situações que afloram medos e dores profundas. Portanto, tenha cautela com as decisões, acolha os desconfortos e acalme os ânimos.

No setor afetivo, o período será delicado. Afinal, será possível que o sentimento de carência esteja presente. Ademais, o desejo de mudança poderá gerar rompimentos. Para lidar com tudo isso, procure voltar a sua atenção para o lado interno, buscando compreender e romper com os padrões nocivos.

Câncer

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de mergulhar em seu interior e tomar consciência dos padrões nocivos que geram sofrimento. Também será possível que se depare com medos e dores profundas. Apesar dos desconfortos, será um período necessário para acolher os sentimentos, realizar profundas limpezas emocionais e se libertar do que já não faz mais sentido para si.

No campo afetivo, poderá ter mais facilidade para conversar sobre suas necessidades e compreender a visão do outro. Entretanto, sentimentos de carência poderão estar presentes, o que levará a permissividade. Portanto, atente-se a isso.

Leão

A tendência será que dedique mais atenção aos seus relacionamentos, buscando encontrar mais equilíbrio na vida afetiva. No entanto, será uma semana tensa e sujeita a reviravoltas. Afinal, será possível que as suas necessidades entrem em conflito com as demandas do outro. Além disso, poderão surgir situações que afloram medos e inseguranças.

Para não se deixar levar pelo impulso, será necessário acolher os sentimentos e ter cautela ao agir. Na rotina, a propensão será de uma semana movimentada. Será um bom momento para organizar os seus afazeres e aumentar a sua produtividade. Por fim, haverá a possibilidade de mudanças no trabalho.

Virgem

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de cuidar da rotina, organizando-a de forma que fique mais alinhada com o que deseja para os seus dias e se torne uma fonte de satisfação. Porém, será possível que surjam situações desafiadoras, o que te conectará com medos e dores profundas.

Isso poderá afetar a sua produtividade e te levar a agir de maneira radical. No caso, procure acolher suas emoções e cuidar dos desconfortos. Ademais, evite agir de maneira impulsiva. No campo afetivo, você buscará mais equilíbrio nas relações. Todavia, a tendência será que se depare com alguns empecilhos, o que poderá acarretar inseguranças.

Libra

Será o momento de se dedicar ao que lhe traz mais alegria, ao que te conecta com a sua essência, bem como para ir em busca da sua individualidade. Contudo, embora haja o desejo de viver de maneira intensa e emocionante, se divertir e se dedicar ao que gosta, será possível que se depare com situações que afloram medos e dores profundas. Isso poderá abalar o seu ego e te levar a agir de maneira impulsiva.

No lar, a tendência será de uma semana movimentada. Haverá a possibilidade de receber mais visitas de parentes e de viajar para um lugar próximo. Por fim, será um período favorável para revisitar suas memórias e compreendê-las de maneira mais racional.

Escorpião

Será a hora de desacelerar. Afinal, o desejo de se recolher no seu lar e estar mais presente na vida dos familiares estará em alta. Apesar disso, esse movimento poderá te levar a entrar em contato com medos e feridas que geram desconforto. No caso, será o momento de encarar os traumas e as lembranças dolorosas. Desse modo, conseguirá ressignificá-las e se libertar dos padrões nocivos.

No campo afetivo, embora esteja mais suscetível a se apaixonar e buscar intensidade na relação, será possível que se depare com alguns empecilhos. Isso irá gerar inseguranças e uma certa frustração.

Sagitário

Você se envolverá mais com o setor financeiro nesta semana. Será possível que se depare com algumas reviravoltas. Ao mesmo tempo que isso irá gerar bastante desconforto e tensão, também poderá te ajudar a encontrar novas formas de lidar com os seus recursos. Ademais, será um bom momento para ter um plano B. Afinal, algo que contava como certo em relação ao trabalho e dinheiro poderá não sair como espera.

Ainda nestes dias, a tendência será que consiga realizar negociações e diversificar as fontes de renda. Entretanto, tome cuidado para não agir de maneira precipitada e perder dinheiro. Nas relações familiares, a propensão será de um período importante para buscar mais harmonia e respeitar os limites de cada um.

Capricórnio

Será o momento de reorganizar o setor financeiro e cuidar melhor da forma como tem lidado com o seu dinheiro. De modo geral, a tendência será que busque por mais conforto e estabilidade nesse setor. No entanto, poderá se deparar com situações inesperadas, o que irá gerar inseguranças e despertar medos profundos.

Para lidar com isso, se prepare para transformações e realize limpezas materiais, se desapegando do que tem gerado peso. Por fim, o período será favorável para se movimentar em direção ao que deseja realizar, assim como para ter mais consciência de si e dos seus pensamentos.

Aquário

Após uma fase mais introspectiva, você iniciará um novo ciclo. Será o momento de renascer, de dar atenção aos novos projetos e se dedicar ao que almeja conquistar. Porém, será possível que se depare com situações e sentimentos que despertam medos e dores. Apesar dos desconfortos, isso será necessário para se libertar dos traumas e criar mais espaço interno.

No campo financeiro, será a hora de tomar consciência sobre como tem lidado com o dinheiro. Ademais, será preciso organização para encontrar mais estabilidade e conforto. Todavia, alguns empecilhos poderão surgir, o que irá te desanimar.

Peixes

Será o momento de encerrar ciclos, de voltar a sua atenção para o lado interno e cuidar do que habita em seu inconsciente. Ao longo do processo, poderá se confundir. Além disso, os barulhos externos irão te incomodar mais. Logo, procure cuidar melhor das energias e emoções.