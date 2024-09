O que mudou no futebol do Inter após um mês de trabalho da nova gestão

É o momento de maior calmaria para o vice-presidente José Olavo Bisol. No dia em que completa um mês desde que assumiu a pasta mais importante de um clube de futebol, o dirigente, enfim, consegue planejar o 2025 do Inter e ver o ambiente mais calmo. Os sete pontos dos últimos nove disputados deixam tudo melhor. Inclusive permitindo atender a reportagem de Zero Hora em uma conversa de meia hora sobre a situação do time, do departamento e as mudanças propostas a partir de sua chegada.