O Inter apresentou uma nova proposta para renovar o contrato do atacante Ricardo Mathias, 17 anos. Em paralelo, o clube ativou uma cláusula prevista no atual acordo e já garantiu a prorrogação do vínculo do atleta de julho de 2025 para pelo menos julho de 2027, ganhando tempo na negociação. Por isso, mesmo durante as tratativas, o jogador seguirá sendo aproveitado no time principal a critério do técnico Roger Machado.