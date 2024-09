De virada, e com D'Alessandro acompanhando a partida, o Inter venceu o Gre-Nal da Copa FGF desta quarta-feira (18). Com dois gols de Ricardo Mathias — Nathan Fernandes marcou para o Grêmio —, o Colorado contou também com o talento de Yago Noal para confirmar o resultado positivo no CT Morada dos Quero-Queros pela quinta rodada da competição.