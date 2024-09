O Inter está encaminhando a venda do zagueiro Igor Gomes, 23 anos, ao Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. As tratativas estão avançadas e dependem de poucos detalhes para serem finalizadas. O jogador está fora inclusive do jogo contra o Vitória, neste domingo (29), e não atua mais com a camisa colorada.