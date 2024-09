O diretor esportivo D'Alessandro quer resgatar no Inter a identificação do grupo de jogadores com o clube. Em entrevista nesta sexta-feira (27), o dirigente ressaltou a necessidade de o Colorado manter a base para o próximo ano, mas, acima de tudo, cultivar no vestiário um ambiente mais parecido com o dos grandes títulos conquistados pelo argentino no Beira-Rio.