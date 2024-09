Com metade (mais um jogo) do Brasileirão disputado, o Inter está em uma encruzilhada. Diante do Cruzeiro, recupera um dos quatro jogos atrasados que ainda deve. E o resultado que obtiver no Mineirão a partir das 19h30min desta quarta-feira (28), ajudará a definir para onde olhará na tabela, se para cima ou para baixo.