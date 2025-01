Bia Haddad Maia vence e avança à final de duplas do em Adelaide

Bia e Laura avançaram à decisão ao vencerem a cazaque Anna Danilina e a russa Irina Khromacheva pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 10/7. Na final, brasileira e alemã vão enfrentar a chinesa Hanyu Guo e a russa Alexandra Panova , que derrubaram as favoritas Katerina Siniakova, da República Tcheca, e a local Ellen Perez.

Bia e a tenista da Alemanha vão disputar juntas a segunda final no circuito, ainda em busca do primeiro título da dupla. No ano passado, elas fora vice-campeãs do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.