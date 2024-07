O Inter realizou, nesta quinta-feira (25), o último treino antes da viagem a Salvador para enfrentar o Bahia, no sábado (27), na Fonte Nova. O técnico Roger Machado ensaiou uma disposição tática diferente em relação ao último jogo, com três mudanças na escalação. Entre as novidades estão Gabriel Carvalho e Bernabei. Bruno Gomes também tem chance de começar entre os 11 iniciais.