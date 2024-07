O Inter ainda tem cinco jogos para recuperar no Brasileirão e, após a eliminação precoce na Sul-Americana, a CBF deve confirmar as novas datas e horários das partidas em breve. Os confrontos são contra Cruzeiro (F), Juventude (C), Bragantino (F), Flamengo (C) e Fortaleza (C). A partida com o Leão do Pici ocorreria, inclusive, nesta rodada de encerramento do primeiro turno.