Alan Patrick tem lesão confirmada e desfalca o Inter por dois meses

Meia sofreu um estiramento do ligamento colateral do joelho esquerdo no empate com o Rosario Central. Capitão colorado só volta aos gramados na reta final de setembro

24/07/2024 - 18h12min Atualizada em 24/07/2024 - 18h40min