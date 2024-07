Janela de transferências Notícia

Quanto o Inter já investiu com contratações em 2024

No primeiro semestre, o Colorado incorporou em definitivo novos jogadores ao elenco, como Borré, Alario e Fernando. No total, o clube já desembolsou R$ 73,4 milhões no ano

24/07/2024 - 16h57min Atualizada em 24/07/2024 - 16h59min