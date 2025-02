Roger confirma busca do Inter por novo lateral-direito: "Estamos procurando"

Braian Aguirre tem sido contestado por parte da torcida colorada. Porthus Junior / Agencia RBS

O Inter segue no mercado em busca de um lateral-direito. A informação foi confirmada pelo técnico Roger Machado na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, no jogo de ida da semifinal do Gauchão, neste sábado (22).

Questionado sobre o setor direito, Roger admitiu que o Inter trabalha para "qualificar o grupo".

— Estamos procurando — resumiu, ao citar as dificuldades em negociações no cenário atual do mercado.

Ainda assim, Roger fez questão de pontuar a evolução do atual titular. Contestado por parte da torcida, Aguirre foi elogiado por Roger após a partida contra o Caxias.

— Tem que ter paciência. Cada jogador tem seu tempo pra entrar em ritmo de jogo. Ele vem mostrando evolução — destacou.

O jogo de volta, contra o Caxias, ocorre às 21h30min do próximo sábado (1º), no Beira-Rio. O Inter pode até perder por um gol de diferença que avança à final do Campeonato Gaúcho.