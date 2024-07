Os movimentos políticos que apoiam o presidente Alessandro Barcellos terão um encontro com o Conselho de Gestão do Inter nesta quarta-feira (24). A ideia é falar sobre o atual momento vivido pelo clube, realizar cobranças e exigir mudanças no departamento de futebol. Serão debatidas as necessidades de contratação de um coordenador técnico e de que o clube invista na área da psicologia do esporte.