Só não dá para dizer que a temporada do Inter acabou em julho porque ainda há muito em jogo no Brasileirão. A eliminação na Copa Sul-Americana 10 dias depois da queda na Copa do Brasil praticamente inviabilizou o fim da seca de títulos já que, no campeonato nacional, está 21 pontos atrás do líder Botafogo (mesmo que tenha cinco jogos a menos).