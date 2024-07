A presença de Hugo Mallo na delegação do Inter no Rio de Janeiro não deixa de ser surpreendente. Após o anúncio feito por Eduardo Coudet de que o lateral-direito iria viajar à Espanha e não renovaria o contrato com o clube, o jogador continuou treinando com o elenco em Alvorada e, nesta quinta-feira (4), tem chances de iniciar como titular diante do Fluminense, no Maracanã.