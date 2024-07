Se antes o objetivo do Inter era segurar todos os jogadores titulares até o fim da temporada, agora o cenário mudou. Diante do prejuízo gerado pelas eliminações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, somados aos gastos ocasionados pela enchente, a diretoria admite a possibilidade de vender jogadores na janela de transferências. Entre os nomes especulados para deixar o clube estão Vitão e Bustos.