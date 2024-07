A atual situação do Inter, eliminado de três competições no ano e tendo somente o Brasileirão para disputar, não estava nos planos do clube nem dos torcedores. Em entrevista ao "Show dos Esportes", da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (26), o presidente colorado, Alessandro Barcellos, admitiu isso e garantiu que o clube está trabalhando na reorganização do planejamento para a temporada.