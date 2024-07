Pablo Fernandez está nas últimas horas como treinador do time principal do Inter. O treinador da equipe sub-20 comandou a equipe colorada no empate com o Juventude, na Copa do Brasil, e na derrota para o Rosario Central no jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube trabalha para anunciar ter um novo técnico já na partida contra o Botafogo, no próximo sábado (20), pelo Brasileirão.