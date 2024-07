O Inter terá o retorno do goleiro Anthoni ao time titular após 115 dias. Ao longo da temporada, entretanto, o jogador de 22 anos teve diversas oportunidades, mas perdeu espaço com o retorno de Rochet e com a chegada de Fabrício. Contra o Juventude, nesta quarta-feira (10), às 19h, pela Copa do Brasil, ele receberá uma nova chance, e buscará manter o aproveitamento positivo que a equipe tem com sua presença.