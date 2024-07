O Inter começará a definir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (10) contra o Juventude, no Beira-Rio, às 19h. A partida de volta será no sábado (13), no Estádio Alfredo Jaconi, às 16h. O retrospecto colorado nos últimos anos quando começa os mata-matas em casa não é dos melhores. Desde 2019, são sete duelos, com cinco eliminações e duas classificações.