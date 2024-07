Em um jogo cercado de polêmicas, que começou com mais de uma hora de atraso por causa da neblina, com dois pênaltis assinalados, um não marcado, três executados, uma expulsão por agressão a torcedor, o Juventude saiu vencedor do confronto com o Inter pela terceira fase da Copa do Brasil. No Alfredo Jaconi, o 1 a 1 serviu ao time de Caxias do Sul graças à vantagem aberta no Beira-Rio na partida de ida. Com o resultado, o Ju vai às oitavas de final. O Inter, sem técnico, cai precocemente. E agora só terá Copa Sul-Americana e Brasileirão pela frente, enquanto vasculha o mercado atrás de um treinador.