A 30ª participação do Inter na Copa do Brasil terminou, e muito cedo. O empate contra o Juventude no Alfredo Jaconi elimina a equipe colorada ainda na terceira fase e atrapalha os planos do clube em termos de briga por um título importante em 2024, além de afetar o orçamento com a falta de premiações. E o pior é que estes tropeços são muito naturais no histórico da competição.