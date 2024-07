No papel Notícia

Com duas mudanças, Inter está escalado para enfrentar o Juventude pela Copa do Brasil

Técnico interino Pablo Fernandez tirou Mercado e Wanderson e manda a campo Rômulo e Bruno Gomes no meio, com Fernando na zaga. Colorado precisa reverter o resultado no Alfredo Jaconi após derrota por 2 a 1 na ida, no Beira-Rio

13/07/2024 - 15h13min