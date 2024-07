A neblina densa voltou com força em Caxias do Sul. O mesmo cenário vivenciado na segunda-feira (8) e na terça-feira (9), nos jogos entre Caxias e Remo, na Série C do Brasileiro, e Juventude x Fortaleza, no Brasileiro A-2 Feminino, se repetiu na tarde deste sábado. Por conta disso, o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima precisou adiar o início do jogo entre Juventude x Inter.