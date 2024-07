O Inter ficou no empate com o Fluminense na noite desta quinta-feira (4), em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão, disputado no Maracanã. O Colorado saiu na frente, com gol de Igor Gomes, mas Ganso igualou para os cariocas. Acompanhe a repercussão do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.