Em 90 minutos muito pode mudar. Após vencer o Corinthians por 1 a 0 na quarta-feira (19), o Inter chega reenergizado para o Gre-Nal 442 de sábado (22). Além do novo ânimo com os três pontos conquistados no Orlando Scarpelli, Eduardo Coudet não viu nenhum dos quatro jogadores que estavam pendurados receberem o terceiro cartão amarelo.