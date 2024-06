O centésimo jogo de Coudet à frente do Inter, será como mandante, mas não em seu lugar preferido. Enquanto o Beira-Rio permanece fechado, em reconstrução, o treinador e seu time se sentirão em casa no Heriberto Hulse que trocará o amarelo e preto pelo vermelho e branco e terá perto de 18 mil colorados. Essas são as armas para vencer o São Paulo pela oitava rodada do Brasileirão.