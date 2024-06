O Estádio Heriberto Hülse será a terceira casa colorada após a enchente de maio, que obrigou o Inter a deixar Porto Alegre. Depois de atuar como mandante na Arena Barueri e no Alfredo Jaconi, o clube escolheu o estádio do Criciúma para o jogo contra o São Paulo, quinta-feira, às 20h, pela 8ª rodada do Brasileirão. A boa estrutura, a capacidade e a proximidade com o Rio Grande do Sul, além da disposição dos dirigentes locais em receber partidas da dupla Gre-Nal, ajudaram nessa escolha.