Demorou, mas o Inter alcançou a primeira vitória no Brasileirão sub-20. O Colorado venceu o Palmeiras, por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (26), no CT do Caju, em Curitiba. Com os três pontos, a equipe gaúcha, que tem três partidas a menos do que os demais concorrentes, deixou a lanterna da competição.