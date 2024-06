O Grêmio voltou a vencer no Brasileirão sub-20 na tarde desta quarta-feira (26). Depois de perder para o Santos por 4 a 1 na volta aos gramados após a enchente que assolou o Rio Grande do Sul, o Tricolor fez 3 a 1 no Ceará e chegou aos 18 pontos, permanecendo na zona de classificação para as quartas de final do torneio de pontos corridos.