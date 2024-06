O Inter vive um momento de ascensão no Brasileirão. Após a vitória por 1 a 0 no Gre-Nal 442, no sábado (22), o Colorado chegou a entrar no G-6, que garante vaga na Libertadores. No entanto, com o complemento da 11ª rodada no domingo (23), caiu para a sétima posição, com 17 pontos.