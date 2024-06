Por que o Inter tem a melhor defesa do Brasileirão

Aos 38 anos, em sua primeira chance em um clube de elite, Fabrício pode bater no peito e dizer que é o goleiro da defesa menos vazada do Brasileirão, em números absolutos. Em quatro partidas na meta colorada na competição, sofreu dois gols. Dono da posição, Rochet disputou cinco partidas e buscou a bola na rede em três oportunidades. Somando tudo, o Inter levou cinco gols em nove jogos. Apesar da verve ofensiva de Eduardo Coudet, é seu sistema defensivo que sustenta a quarta melhor campanha, em aproveitamento, do campeonato que é o maior objetivo da temporada do clube.