Estratégia, escolha dos titulares e pontos que o Inter pode explorar no Gre-Nal 442

O Gre-Nal deste sábado é o de número 442. O conjunto de dígitos que lembra um sistema tático acontece em um momento no qual os técnicos Renato Portaluppi e Eduardo Coudet, cada um na sua medida, ainda buscam ajustes em suas equipes. O duelo no Estádio Couto Pereira colocará o Inter em busca da confirmação que pode, sim, postular o título do Brasileirão após a vitória sobre o Corinthians. Já o Grêmio busca se recuperar depois uma sequência de cinco derrotas seguidas na competição e da entrada na zona de rebaixamento.