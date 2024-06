Dupla de ataque poderosa na América do Sul, maior esperança de gols para o Inter na temporada, Borré e Valencia estarão em campo às 18h30min deste sábado na Arena Pantanal, na partida contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. E é bom que mobilização dos colorados do Centro-Oeste seja intensa, porque, justamente por ser uma dupla de ataque poderosa na América do Sul, ambos estarão fora no próximo mês, a serviço de suas seleções.