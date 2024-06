A empolgação do povo mato-grossense é a mesma sempre que o Inter chega a Cuiabá. O elenco colorado desembarcou nesta sexta-feira (31) na cidade, onde voltará a campo pelo Brasileirão, neste sábado (1º), às 18h30min, pelo Brasileirão, enfrentando o Cuiabá. Mesmo após a derrota pela Sul-Americana, torcedores encararam longas distâncias para ver os jogadores de perto. Parte do grupo fez questão de retribuir o carinho com fotos e autógrafos.